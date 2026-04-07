Dilovası'nda düzenlenen sosyal etkinlik kapsamında öksüz, yetim ve özel çocuklar ile anneleri, bilim ve kültür turuna çıktı.

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal faaliyetleri çerçevesinde özel bir program organize etti. Program kapsamında çocuklar, Çayırova Uçak Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek havacılık ve bilim dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitici ve keyifli anlar yaşayan çocukların heyecanına anneleri de eşlik etti.

Anneler film platosunu gezdi

Etkinlik yalnızca çocuklarla sınırlı kalmadı. Çocuklar bilim merkezinde vakit geçirirken, anneler için de kültürel bir gezi düzenlendi. Katılımcı anneler, çekimleri devam eden 'Sancı: İslamiyet'in Doğuşu' filminin setine ev sahipliği yapan film platosunu ziyaret ederek farklı bir atmosferi deneyimleme şansı yakaladı.

'Evlatlarımızın yanında olmak temel sorumluluğumuz'

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 'Öksüz, yetim ve özel evlatlarımızın yanında olmak, onların hayatına dokunmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın mutluluğu kadar annelerimizin sosyal hayata katılımı da bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor hem de ailelerimizin yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Dayanışmayı büyüten bu projelerimizi artırarak sürdüreceğiz' dedi.