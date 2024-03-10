Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Genç sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Dinçer D. (23) yönetimindeki 16 BHS 135 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA