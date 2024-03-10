11 ayın Sultanı Ramazan ayına tüm Türkiye yarın girmiş olacak. İnegöl'de her yıl İnegöl Belediyesi tarafından kurulan ve binlerce vatandaşın akın ettiği Ramazan Sokağı bu yıl kurulacak mı? İşte cevabı...

Ramazan aylarından özellikle iftar sonrasında yapılan etkinliklerle vatandaşlara güzel bir Ramazan geçirten Ramazan Sokağı bu yıl İnegöl Belediyesi tarafından kurulmayacak. Ramazan ayının kış aylarına denk gelmesi ve özellikle akşamları soğuk olması nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan sokağının kurulmama kararı alındığı öğrenildi.

İnegöl AVM yönetimi de AVM içerisinde daha önceki yıllarda kurulan Ramazan sokağını bu yılda kurmama kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: SEHER YAŞA