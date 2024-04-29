Kredi faizleri gündemdeki yerini korurken vatandaşın gözü kredi faizlerinedöndü. Taşıt kredilerinden kötü haber geldi.

Sıfır araçlardaki fiyat artışları alıcısını ikinci ele döndürmüşken ikinci el otomobil satışlarında da daralma devam ediyor. Taşıt kredilerindeki fazi oranlarını görenler ise şaşkına dönüyor. Kredi faizlerinde son 22 yılın zirvesi yaşanıyor.

Taşıt kredisi faizleri ise yüzde 45.29’dan yüzde 57.03’e fırladı.

36 ay vadeyle çektiğinizde aylık taksit tutarı 24 binden başlıyor, 34 bin TL'yi bulan bankalar da var.