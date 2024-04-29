Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde elektrik trafosunda yangın çıktı.

Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam ezanı okunduğu vakitte meydana gelen olayda alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve TREDAŞ ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Olumsuz herhangi bir durumun yaşanmadığı yangında TREDAŞ ekipleri de bölgeda güvenlik önlemleri aldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.