Seyir halindeki bir motosikletli köprü üzerinde ön kaldırarak ilerledi. Köprü trafiğini tehlikeye sokan trafikteki tehlikeli hareketler başka bir sürücü tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu yakası istikametinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü köprü üzerinde hızlı bir şekilde ilerlerken sosyal medyaya video çekmek için trafikte motosikletle tehlikeli hareketler yaptı. Motosiklet ile seyir halindeki sürücü ön kaldırarak dakikalarca ilerledi. Köprü üzerinde trafiği tehlikeye sokan ve diğer sürücülerin kaza yapmasına neden olacak hareketler yapan trafik magandasını yine motosiklet üzerinde seyir halinde olan arkadaşları kayıt altına aldı.