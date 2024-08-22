Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen bir trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 askerin yaralandığını duyurdu. MSB'nin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, meydana gelen trafik azası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."