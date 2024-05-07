Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde meydana gelen olayda, taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki birliklere yönelik gerçekleştirdiği taciz ateşine, ateş destek vasıtalarıyla anında karşılık verildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında yapılan karşılıkta, söz konusu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör unsurlarına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. Bakanlık X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."