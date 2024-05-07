Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde meydana gelen olayda, taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki birliklere yönelik gerçekleştirdiği taciz ateşine, ateş destek vasıtalarıyla anında karşılık verildiği belirtildi.

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Operasyon kapsamında yapılan karşılıkta, söz konusu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

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Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör unsurlarına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. Bakanlık X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

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Muhabir: İBRAHİM USLU