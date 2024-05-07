Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Konakpınar Gençlik Merkezinin misafirleri Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve BASİAD üyeleri oldu. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Sizleri tesisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

Altıeylül ilçesinde konumlanan Konakpınar Gençlik Merkezi’nde bungalov evlerde harika bir çevre görselliğine sahip olarak insanlara eşsiz anlar yaşatmaya hazır bir durumda bulunuyor. Şehir merkezine sadece 34 kilometre uzaklıkta olan merkezde bungalov ev deneyimi yaşama deneyimi sunuyor.

Konakpınar gençlik merkezi misafirlerini bekliyor

Çam ağaçları içerisinde yer alan Konakpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi doğaseverleri bekliyor. Hafta içi ve hafta sonu konaklayabileceğiniz Konakpınar Gençlik Merkezi’nde 10 adet bungalov ev ile 2 adette villa tipi odalarıyla göz dolduruyor. 7 odalı otel odasıyla da hizmet veren Gençlik Merkezi toplamda 33 dönüm arazi içerisinde restoran, çocuk oyun parkı, yürüyüş parkuru, macera parkı ve taş bina bulunuyor.

Şehir kalabalığından uzak bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olacak

Bahar ayının gelmesiyle birlikte ayrı bir yeşil tonuna bürünen, şehir kalabalığından uzak güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Gençlik Merkezi’nin bu seferki misafirleri Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD)’ın üyeleri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’nın da bulunduğu etkinlikte, BASİAD üyelerine ve gelen misafirlere yemek öncesi Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Konakpınar Gençlik Merkezi ile ilgili sunum ve tanıtım videosu izletildi.

Konakpınar gençlik merkezini gezdiler hayran kaldılar

Yapılan sunumun ardından Gençlik Merkezi’ni gezen misafirler, tesiste bulunan 10 adet bungalov ev ile 2 adet villa tipi evleri görme fırsatı buldu. Doğayla iç içe yer alan Gençlik Merkezi’nde yer alan 7 odalı otel binasını gezen BASİAD üyeleri Gençlik Merkezi’ne ilk defa geldiklerini ifade ederek, “Altıeylül’de doğayla iç içe böyle güzel bir ortamı bizlerle buluşturan Başkanımız Hakan Şehirli’ye teşekkür ederiz. Yeşilin tonunun ayrı bir güzel olduğu Konakpınar’da şehrin kalabalığından uzak bir gün geçirdik. Başkanımız sayesinde Konakpınar Gençlik Merkezi’nin yerini öğrendik. Bir dahakine ailecek çocuklarımızla gelip bungalov tipi evlerde kalarak bu deneyimini yaşamakta isteriz. Genellikle bu tip yerlerin başka illerde örneğini görüyoruz. Ama hemen yanımızda, sadece Balıkesir’e 34 kilometre uzaklıkta olan bu güzel mekânın müdavimi olacağız gibi duruyor ”dedi.

Başkan Şehirli: “Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk”

Doğayla iç içe güzel bir gün geçirmek isteyen herkesi Konakpınar Gençlik Merkezi’ne davet eden Başkan Hakan Şehirli, “Gençlik Merkezi sessiz ve sakin bir ortamda güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen siz değerli misafirlerini bekliyor. Gençlik Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekilimiz Serkan Sarı’yı ve BASİAD üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Öncesinde kısa bir bilgilendirme yaparak Gençlik Merkezimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Ardından tesisimizi gezme fırsatı bulan misafirlerimiz doğayla iç içe olan Gençlik Merkezimize hayran kaldılar” dedi.

Başkan Şehirli: “Herkesi bu deneyimi yaşamaları için tesisimize bekliyoruz”

Başkan Hakan Şehirli; “Orman içerisinde bulunan Konakpınar Gençlik Merkezimizde doğa yürüyüşü yapabilir, ağaçların üzerinde bulunan macera parkında da hem çocuklarınız hem sizler keyifli bir zaman geçirme fırsatı bulacaksınız. Herkesi bu deneyimi yaşamaları için tesisimize bekliyoruz" diye konuştu.