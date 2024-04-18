Mudanya’da İDO VE BUDO çıkışında gerçekleşen ortak denetimde izinsiz yolcu taşımacılığı yapanlara ceza kesildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ile Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekipleri, İDO ve BUDO çıkışında ortak bir uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, izinsiz yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen bir aracın sürücüsüne 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Devam edecek olan uygulamalarda 5 araç kontrol edildi ve bu kontroller sonucunda bir araca gerekli işlemler uygulandı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak denetimlere devam edileceğini vurguladı.