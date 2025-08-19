Edinilen bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde seyir halinde olan A.A.(19) idaresindeki 34 JE 8109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Metrelerce takla atan araç, ters vaziyette durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA