Kocaeli TEM Otoyolu’nda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili defalarca sıkıştırdı. Maganda sürücünün neden olduğu kazada 5 araç hasar görürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kocaeli TEM Otoyolu’da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu. Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu aileyle birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı. O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu görülürken, kazaya ilişkin anlar yer aldı.