Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa tenisi takımı, Muğla’da düzenlenen İl şampiyonasında kadın ve erkek takımı ileşampiyon oldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan spor takımı ile çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcular son olarak Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Muğla’da düzenlenen masa tenisi gençler takım-ferdi il şampiyonasında şampiyonluğa ulaştı.

Düzenlenen şampiyonaya İl gelinden 12 erkek, 7 kadın masa tenisi takımı katıldı. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Masa Tenisi sporcuları büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvada, Defne Su Öztürk, Melek Dursun, Defne Çiftçi, Ecrin Şenyüz’den Büyükşehir Belediyesi kadın masa tenisi takımı il şampiyonu oldu. Aynı turnuvada, Mehmet Erdem Demirtaş, Can Kızılkaya, Sarp Hüseyin Erkoç,Yiğit Fikret ZABİR’ den oluşan erkek takımı il şampiyonluğu elde etti.