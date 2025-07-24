Milas Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak olan adaylara ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunacak.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında üniversite tercihi yapacak adayları yalnız bırakmıyor.

Hayata geçirilen hizmetle adaylara üniversite tercih sürecinde doğru kararlar almalarında yardımcı olmak için belediye bünyesinde bulunan uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

BİREBİR DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULACAK…

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Binası’nda verilecek hizmet 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Adaylara tercih döneminde hedefine en uygun bölümü ve üniversiteyi seçmelerine yardımcı olacak tercih danışmanlığı hizmeti için birebir danışmanlık randevusu almak isteyen adaylar 0252 515 02 90 numaralı telefonu arayabilecek.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, belediye olarak bu önemli süreçte üniversite tercihi yapacak adaylarımızın yanında olarak tercihlerinde doğru kararlar almalarında yardımcı olmayı hedeflediklerini kaydetti.