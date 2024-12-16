Olayın ardından cani koca, polise giderek teslim oldu. Cinayet sırasında, Yorulmaz’ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğunun yan odada uyuduğu ortaya çıktı.

Kan donduran olay, Çıldır Mahallesi Mustafa Orgeneral Caddesi’nde yaşandı. Geçtiğimiz eylül ayında ikinci evliliklerini yapan 44 yaşındaki Tuncay Yorulmaz ve eşi Yasemin Yorulmaz’ın evlilikleri kısa sürede fikir ayrılıkları nedeniyle sarsıldı ve aralarında sık sık tartışmalar yaşanmaya başladı.

BAŞINA ŞİŞEYLE VURDU, SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Yorulmaz’ın yatak odasında eline aldığı şişeyle eşinin başına vurduğu, ardından sırtından bıçakladığı öğrenildi. Sabah saatlerinde kavga seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yasemin Yorulmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUĞU OLAY SIRASINDA EVDEYDİ

Cinayet sırasında, Tuncay Yorulmaz’ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki oğlunun yan odada olduğu ve olaydan polisin gelmesiyle haberdar olduğu ortaya çıktı. Karısını öldürdükten sonra emniyete teslim olan Tuncay Yorulmaz hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.