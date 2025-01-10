

Olay 4 Temmuz 2024 tarihinde Çeltikçi mahallesinde faaliyet strafor imalathanesinde meydana geldi. Çalıştığı imalathanede strafor doğrama makinesine kolunu kaptıran Muhammet Y. (13), ağır yaralandı. Kurtarılan işçi Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane girişinde olayı görüntüleyen basın mensubuna, yaralı işçinin mesai arkadaşı Ü.Y. Yumrukla saldırıp küfür etti. Saldıran şahıs polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın mağduru basın mensubu da saldırgan dan şikayetçi oldu. Olay anındaki saldırı görüntüleri de soruşturma dosyasına eklendi.

UZLAŞMAK İSTEDİ

Mahkeme dosyası uzlaştırma görevlisine devredildi. Şüphelinin avukat ve mahkeme ücretini ödeyemeyeceğini ifade etmesi üzerine basın mensubu, vicdanlı davranarak uzlaşma şartını açıkladı.

İBRETLİK DERS

Basın mensubu, olay anında söylediği küfürlerle maneviyatını kaybeden şüpheliye ders niteliğinde ceza verdi. Muhabir, İnegöl'de bir caminin 7 gün boyunca temizlik görevini yapmasını istedi. Şüpheli Ü.Y., 7 gün boyunca Küba camiinde temizlik yaparak dersini aldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ