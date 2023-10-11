Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ve Can Ataklı patlak veren Filistin-İsrail savaşına ilişkin yaptıkları değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın politikalarına övgü yağdırırken, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Cüneyt Özdemir kendi sosyal medya sayfasından yaptığı günlük değerlendirmede Filistin-İsrail savaşı hakkında şu sözlere yer verdi. “ Şükürler olsun gerçekten hep beraber büyük bir şeyden dönmüşüz biz.. Eğer Kılıçdaroğlu kazansaydı, Ahmet Davutoğlu hükümette Dışişleri Bakanı falan olsaydı şu anda Türkiye büyük bir yangın yerine dönmüştü. Diplomasi açısından en azından. Kılıçdaroğlu’nun zaten umrunda değil, koltuk olsun da cumhurbaşkanlığı veya parti başkanlığı fark etmiyor. Ama Ahmet Davutoğlu bildiğiniz Suriye politikasını almış, bizim kutsalımızdır diyerek bizi Suriye bataklığına çeken politikaları benimsiyor. Türkiye ile alakası olmayan marjinal politikaları gayet şu anda kendi politik çizginişine ihanet etmeden, bildiğimiz Ahmet Davutoğlu yani.. O yüzden Allah korumuş bizi.. Eğer Millet İttifakı iktidar olsaydı CHP bu kafa ve vizyonla koltukta otursaydı bugün Hamas’ın arkasında, Hamas’ı eleştirmeye aklının ucundan geçirmeyen, Hamas’ı Filistin davasıyla eşitlemiş, Mescid-i Aksa davalarının devam ettiğini düşünen bir Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olduğunu düşünün. Gerçekten tahtaya falan vuralım, büyük bir şeyden dönmüşüz.. “ diye konuştu.

İktidara yaptığı sert eleştiriler ile bilinen gazeteci Can Ataklı ise şu an uygulanan dış politikaya şaşırtıcı bir şekilde destek verdi. Ataklı yaptığı konuşmasında , “ Bu fiilen Türkiye’yi savaşa sokabilecek, dehşet bir olay. Bu açıdan bakınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itidal tavsiye etmesi (başarıp başarmayacağı önemli değil) arabuluculuğa, iki taraf arasında ateşkesin sağlanmasına çaba göstermesi bence en doğru hareket. Türkiye Davutoğlu gibi adamların elinde falan olsaydı, maazallah Davutoğlu AKP’nin Dışişleri Bakanı olsaydı halimiz haraptı yani. Hemen Hamas’a ağlamaları falan, git kardeşim işine. Sen ne dünyanın farkındasın, ne de bir şeyin farkındasın.” Dedi.