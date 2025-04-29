Salonun açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Olcay Topaç, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

"Mezunlarımızın aidiyet duygusu taşımalarından memnunuz"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve üniversiteye daha fazla katkı sağlamaları için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Rektör Yılmaz; "Güçlü mezunlar, üniversitelerin fiziki yapılanmasına destek olurken, proje ortaklıklarıyla birlikte finansman elde edilmesini de sağlıyorlar. Şükürler olsun ki artık 50 yaşında güçlü geleneği olan bir üniversite olarak biz de bunun çokça emarelerini görüyoruz. Mezunlarımızın aidiyet duygusu taşıyor olmasından memnuniyet duyuyor, bu değerli katkıyı örneklik teşkil etmesi açısından çok kıymetli buluyoruz. Bu salondan, bölümümüzün ve öğrencilerimizin layıkıyla yararlanacakları konusunda bir kuşkumuz yok. Çağlar Özçeliker’e, bu ortaklığın güçlenerek devam etmesi temennisiyle teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Salon mezunlarla kurulan güçlü bağın göstergesi"

BUÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Olcay Topaç ise Çağlar Özçelikler’in katkılarıyla bölüme kazandırılan toplantı salonunun, hem akademik gelişime hem de dış paydaşlarla olan etkileşime katkı sağlayacağını belirtti. Salonun, mezunlarla kurulan güçlü bağın, karşılıklı güvenin ve dayanışmanın da bir göstergesi olduğunu vurgulayan Topaç, "Bizler bölümümüzün gelişiminde mezunlarımızın katkısını her zaman çok önemli bir güç olarak görüyoruz. Sayın Çağlar Özçelikler’in bu anlamlı desteği de bu birlikteliğin ve dayanışmanın güzel bir örneği olmuştur. Ben katkılarından dolayı kendisine en içten teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Geçmişe vefanın geleceğe duyulan umudun sembolü"

Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler de mezun olmaktan onur duyduğu BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümüne katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Özçelikler, "Eğitim hayatım boyunca burada edindiğim bilgi birikimi, değerli hocalarımın rehberliği ve aldığım sağlam temel, meslek hayatımda attığım her adımda yanımda oldu. Şu anda yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Çevre Yapı Arıtma Sistemleri’nde yürüttüğümüz projelerde burada öğrendiğimiz çevre bilinci, mühendislik disiplini hep yol göstericim oldu. Bu nedenle burada yeniden inşa edilen bu eğitim ve toplantı salonunu yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda geçmişime duyduğum bir vefa, geleceğe duyduğum umudun bir sembolü olarak görüyorum. Dilerim bu salon, yeni nesil çevre mühendislerinin yetişmesine, fikirlerin buluşmasında, bilimsel çalışmaların yeşermesinde önemli bir rol oynar" dedi.

Program, Çağlar Özçelikler’e teşekkür plaketinin takdim edilmesi ve kurdele kesiminin ardından hep birlikte yeni salonun gezilmesiyle sona erdi.