Cerrah mahallesi muhtarı Hasan Ayar, altyapı çalışmalarının yapılmadığını ifade ederek, yetkililere seslendi.

Cerrah mahallesi muhtarı Hasan Ayar, "Yaklaşık 5 yıl önce başlatılan İnegöl'ün altyapı yenilenmesi çalışmasının yapılan ilk ihalesinde Cerrah mahallemizin olmadığını görünce yetkililer ile yaptığımız görüşmede ikinci ihalede Cerrah mahallesini olacağını ifade etmişlerdi. Ancak maalesef ikinci ihalede de mahallemizin olmadığını öğrendik yine geçtiğimiz haftalarda yapılan kısmi ihaledede mahallemizin olmadığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Son yıllarda İnegöl'ün en çok gelişen ve konut alanında en çok yatırım yapılan bölgesi olan Cerrah mahallemizin verilen sözlere rağmen yapılan bu altyapı çalışmalarından mahrum bırakılmasını anlamakta zorlanıyoruz, mahallemizin yeni imara açılan birçok bölgesinde konutlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor ciddi sayıda vatandaşımızda bu bölgelerde yaşamaya başladı. Ancak malesef bu bölgelerde altyapı olmadığından dolayı pis su ve atık su gideri foseptik çukurlarıyla toplanılmaya çalışılıyor.. Yine altyapımızın eski olmasından kaynaklı sürekli yaşanan ve gitgide artan su patlakları vatandaşımızı mağdur ediyor ve su patlağının giderilmesi için tüm mahallenin suyu kesiliyor dahada önemlisi su patlağını gidermek için yüzlerce tonluk su deposunu boşaltmak zorunda kalıyorlar her patlakta boşaltılan su deposuyla beraber stratejik öneme sahip olan binlerce ton içme suyumuzum israf ediliyor." dedi.

YETKİLİLERE SESLENDİ

"Ayrıca UEDAŞ ‘in burda aylardır çalıştığı kesintisiz enerji için elektrik hattını yeraltına alma çalışması var birçok bölgemizde kazı çalışması yapıldı yapılıyor ardından da asfaltlama çalışması yapılacak ancak daha sonra altyapı çalışması için asfatlanan bu yollar tekrar kızılacak bu iki çalışmayı birlikte yapılması gerektiğini biz yetkililere defalarca ifade etmemize rağmen yine malesef bir sonuç alamadık..Burdan yetkililere sesleniyorum yıllardır bizleri oyalayıp mahalle halkımızı hizmetten mahrum bırakıyorsunuz artık bu hizmetin en kısa sürede mahallemizdede başlatılması çağrısında bulunuyorum".



Öznur Dede