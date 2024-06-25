Bilecik’te seyir halinde iken aniden alev alan yanıcı madde yüklü tır itfaiye ekipleri tarağından sürdürülerek muhtemel bir faciayı itfaiye önledi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Sakarya-İstanbul karayolunda seyir halindeki Ahmet S. idaresindeki 34 PG 0585 plakalı tır, Tüneller Mevkiinde bir anda alev aldı. Yangına Bilecik Belediyesine ait 3 adet itfaiye aracı anında müdahale etti. İçinde reçine yüklü olduğu öğrenilene tırda alevler biraz daha çoğalsaydı aracın patlama ihtimali olduğu öğrenildi. Polis çevrede muhtemel bir patlaya karşı önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma işlemi yaptı.