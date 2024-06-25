Doğuş Grubu, Garanti BBVA iş birliğiyle yenilediği Bonus Parkorman’ın kapılarını açmaya hazırlanıyor. “Ormanın İzin Verdiği Kadar Park” felsefesiyle yeniden hayat bulan Bonus Parkorman, İstanbul’un merkezinde doğayla iç içe, kültür, sanat, gastronomi ve sporla dolu bir sosyal yaşam alanı sunuyor.

Doğuş Grubu, Bonus Parkorman yatırımıyla gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyor. Mevcut yapıların doğaya saygılı bir şekilde onarıldığı ve korunduğu Bonus Parkorman, İstanbul’un merkezinde doğayla iç içe bir yaşam alanı sunarak, kültür, sanat, gastronomi ve sporun buluştuğu farklı bir sosyal yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Garanti BBVA ile isim sponsorluğu

Garanti BBVA ile yapılan 5 yıllık isim sponsorluğu anlaşması sonrasında ‘Bonus Parkorman’ adıyla yeniden hayat bulan bu alan, İstanbul halkına doğa ile iç içe bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Kültür, sanat, gastronomi ve sporun buluştuğu yaşam alanı

Bonus Parkorman, 21 yapının rehabilitasyonu ile doğa ve spor alanları, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, topraksız tarım alanları, yeme-içme mekanları ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği alanlarla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İstanbul’un kalbinde doğayla iç içe, kültür, sanat, gastronomi ve sporun buluştuğu bu sosyal yaşam alanı, doğanın izin verdiği ölçüde yenileniyor. Grubun yeme-içme konusunda lider markası d.ream ile benzersiz tadım alanları, D-Gym ile ücretsiz spor etkinlikleri, grubun müzik etkinlikleri konusunda güçlü markası Pozitif Müzik liderliğinde müzik festivalleri, açık ofisler, hayvan dostları için tasarlanan özel alanlarla bonus parkorman, bir yaşam alanı olarak kurgulanıyor.

Bonus Parkorman’ın İstanbullular için vazgeçilmez bir uğrak noktası olacağını vurgulayan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, “Grup olarak, İstanbul’un kalbindeki Parkorman’ı büyük bir titizlikle rehabilite ettik. Ülkemizin en güçlü bankalarından Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, Parkorman 5 yıl boyunca ’Bonus Parkorman’ adıyla misafirlerini ağırlayacak. Büyük bir özveri ile bu anlamlı yatırımın ortaya çıkmasında katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma, paydaş ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Doğa ile iç içe ve 7/24 yaşayan bir buluşma noktası sunma hayaliyle çıktığımız bu yolculukta, doğal dengeyi korumayı iş yapma tarzımızın merkezine yerleştirdik. Yeni yapılar inşa etmek yerine mevcut olanı doğaya saygılı bir şekilde onarıp koruyarak, ormanın ahengini bozmadan var olanı iyileştirdik. Parkorman, doğanın kalbinde kültür, sanat, gastronomi, spor ve eğlenceyi buluşturan bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı. Amacımız, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve hem bireysel hem de kurumsal anlamda sosyal, çevresel ve finansal alanlardaki yenileyici yaklaşımımızı göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürdürmek” dedi.

İş birliği hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA, farklı, projelerle, sponsorluklarıyla uzun yıllardır sosyal hayatın önemli bir rengi ve destekçisi. 2000 yılında müşterilerimizle buluşturduğumuz Bonus, bugüne kadar birçok ilke imza atarken müşterilerimize renkli, enerjik ve dinamik şekilde eşlik ediyor. Bonus, müşterilerimizle kurduğu gönül bağını sayısız festivale, yerli ve yabancı birbirinden değerli sanatçıların konserine sponsor olarak da pekiştirdi. Türkiye’nin en sevilen kredi kartı Bonus’u, İstanbul’un yeşil kalbi olarak yeniden tasarlanan Parkorman’da, bir kez daha sanatseverlerle buluşturuyoruz. Doğuş Grubu’nun vizyoner bir yaklaşım ve önemli bir yatırımla, doğayla uyumlu şekilde dönüştürdüğü Parkorman’da 5 yıl sürecek bir iş birliği gerçekleştirdik. Hem şehrin merkezinde hem de doğayla iç içe olan Bonus Parkorman’ın İstanbullular için bir kaçış noktası olacağına inanıyorum. Bonus Parkorman’ın İstanbul’da yaşayanlar ve sanatseverler için şehir içinde nefes almayı sağlayacak bir mekân olmasına katkıda bulunmaktan mutluyuz. Bundan sonra da etkinliklerin vazgeçilmez adresi olarak pek çok konser ve festivale ev sahipliği yapmasını, ziyaretçilerinin unutulmaz anılar biriktirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikler ve gelecek planları

Yapılan açıklamaya göre Bonus Parkorman, 29-30 Haziran’da gerçekleşecek İKSV Gezgin Salon etkinliğiyle yaza hızlı bir giriş yapacak. Yaz boyunca Babylon Soundgarden, Massive Attack, Judas Priest, Monkey Project - Unforbidden Festival gibi büyük etkinlikler ve festivallerle İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen Bonus Parkorman, açık hava sinemaları, tiyatrolar, stand-up gösterileri ve performans sanatları gibi tasarladığı birçok etkinlikle İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak.