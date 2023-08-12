Münevver Karabulut cinayeti, yeniden dikkatleri üzerine çekiyor! Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği iddialarıyla gündemde olan olayda, babası mezarın açılmasını istedi. Ancak Adalet Bakanlığı, talebi kabul etmedi. Türkiye, 2009 yılında işlenen dehşet verici cinayeti hala unutmadı.

Olayın üzerinden yıllar geçse de, hala akıllardan çıkmayan ve ara sıra gündeme gelen cinayette 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un hayatına son verildi.

3 Mart 2009'da gerçekleşen bu dehşet verici olay, Karabulut'un sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından işlendi.

Karabulut'un cesedi testereyle parçalanıp bir bavula konulmuştu...

Bedensel kalıntılarının bir bölümü, vücudu gitar kutusuna yerleştirilen Münevver Karabulut, İstanbul Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu.

Cem Garipoğlu ise intihar etti iddialarıyla anılıyor Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayet sonrasında bir süre firar etti ancak sonunda yakalanarak Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

18 Kasım 2011 tarihinde 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, Silivri 5 Nolu Cezaevi'nde üç kişilik hücresinde yalnız kalmıştı. Ancak, 10 Ekim sabahı gardiyanlar koğuşa geldiğinde, Cem Garipoğlu'nun cesediyle karşılaştılar.

Resmi kayıtlara göre, Cem Garipoğlu başına poşet geçirip çamaşır ipiyle intihar etmişti. Ancak halkın önemli bir kısmı bu tezi kabul etmedi. Cem Garipoğlu'nun kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği yönünde şüpheler dile getirildi.

Geçen yıllara rağmen, ürkütücü olay hala gündemde ve Cem Garipoğlu'nun ölümü hakkındaki belirsizlik sürüyor.

Talep reddedildi

Baba Süreyya Karabulut ise kızının katilinin intihar etmediği görüşünde ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını isteyerek tekrar gündeme geldi.

Ancak, bu talep Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Olayın üzerinden yıllar geçse de, Münevver Karabulut cinayeti hala toplumun ve medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.