K.A.S., telefon dolandırıcılığına kurban gitti. Sahte polis kimliğiyle arayan dolandırıcılar, mağduru altın ve paralarını poşet içinde teslim etmeye ikna etti. Polis yetkililerinin çabaları sonucunda iki şüpheli yakalandı ve bu hilekarların, poşetteki değerli eşyaları alırkenki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Dudak uçuklatan 8 milyon liralık bir miktarı, içinde altın ve paraların bulunduğu bir poşete koyarak dolandırıcılara teslim eden Eyüpsultan sakini K.A.S., yaşadığı bu tuzaktan dolayı polise başvurdu. K.A.S., dolandırıcıların banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini iddia ederek kendisini kandırdığını ve tüm varlığını temizlemesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların inandırıcı taktikleri sonucunda mağdur, içindeki değerli eşyaları bir poşete koyup teslim etti. Ancak sonradan dolandırıldığını anladı.

Olayın ardından başlatılan detaylı soruşturma, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yönetildi. İstanbul Eyüpsultan ilçesinde yaşanan olayda mağdur K.A.S.'nin sahtekarlar tarafından 8 milyon liralık altın ve para dolu poşeti teslim ederken güvenlik kamerasına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde, şüpheli ve mağdur arasında uzunca bir sohbetin ardından poşeti alan hilekarın uzaklaştığı anlar net bir şekilde kaydedildi.