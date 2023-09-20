3. Lig Temsilcisi İnegöl Kafkasspor Teknik Direktörü Murat Endes’in hayatını kaybeden babası Fazlı Endes, gözyaşları arasında defnedildi.

İnegöl’de spor camiasının tanınan isimlerinden Kafkasspor Teknik Direktörü Murat Endes’i üzen haber sabah saatlerinde geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede tedavisi süren Fazlı Endes gece geç saatlerde fenalaştı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Endes hayata gözlerini yumdu.

Gözyaşlarıyla defnedildi

Merhum ikindi namazına müteakip Süleymaniye Camiinden kılınan cenaze namazı sonrası Kavaklaraltı mezarlığına defnedildi. Cenazeye; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kafkasspor Yönetici ve futbolcuları, Spor Kulübü Başkan ve yöneticileri, Oda ve Dernek başkanları ve kalabalık cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Haber merkezi