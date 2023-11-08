Başta İstanbul olmak üzere 5 şehirde Cinens adıyla açtığı sinema salonları ile sektörün en büyük firmaları arasına girmeyi başaran İnegöl merkezli CNS Sinemacılık, yapımcılık alanında da kendinden söz ettirmeye başladı.

İnegöl’de Serkan Günay tarafından 2004 yılında kurulan şirket, önce sinema salonlara sonra da film yapımcılığına da soyundu.

Ortak bazı yapımların ardından büyük bütçeli filmleri tek başına üstlenmeye başlayan Serkan Günay, şimdi de Murat Göğebakan’ın hayatını konu eden “Kalbim Yaralı” adlı yapıtın yapımcılığını üstlendi.

Yönetmenliğini Ali Akyıldız’ın yaptığı film, 2014 yılında vefat eden sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesini konu ediyor.

Doğumundan ölümüne kadar geçen sürecin başarılı senaryo ile anlatıldığı filmde, Murat Göğebakan’ın aile içinde yaşadığı dramlar, yaşadığı vicdan azabından dolayı müziğe küsmesi, kuzeni Senem’in yeniden o’nu müziği teşvik etmesi, evliliği, yaşadığı ekonomik zorluklar, yakalandığı amansız hastalığı yenmesi ve aldatıldığını öğrenmesi başarılı bir senaryo ile beyaz perdeye taşındı.

45 yaşında hayatını kaybeden Murat Göğebakan’ın filminde ana tema “Kanseri yendim ama ihaneti yenemedim“ olarak belirlendi.

Filmde Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç canlandıracak. Filmin diğer başrol oyuncuları arasında Hande Soral, Tuvana Türkay, Necmi Yapıcı ve Kadir Bertan yer alıyor. 8 Aralık’ta vizyona girecek filmin büyük ilgi görmesi bekleniyor.