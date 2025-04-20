Bozbey, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Aynı Ruh ve Aynı İnançla ŞAMPİYON BURSASPOR! Bugün bu arma için verilen mücadelenin, dökülen terin ve hiç azalmayan inancın sonucunu kutluyoruz. Bu şampiyonluk, sadece bir kupa değil; bir dirilişin ilanıdır. Tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize, Başkanımız Enes Çelik’e, yönetime ve sezon boyunca takımımızın yanında olan tüm Bursaspor sevdalılarına yürekten teşekkür ediyorum."

Başkan Bozbey, şampiyonluğun Bursa için tarihi bir an olduğunu belirterek, "Bursam, böyle atmosferleri ve bu birlikteliği özlemişti. Bu şehir yeniden ayağa kalkıyor; omuz omuza, yürek yüreğe! Bu daha başlangıç. Yol uzun, ama kararlıyız. Hak ettiğimiz yere emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." diyerek, Bursaspor’un geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi.