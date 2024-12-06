Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik’e gelişinin ve tarihe ’Bilecik Mülakatı’ olarak geçen tarihi görüşmenin 104. yıl dönümü düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlanırken, Mustafa Kemal Atatürk o gün kente kara tren ile gelişi canlandırıldı.

1920 tarihinde TBMM ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilcilerin Bilecik Mülakatı’nın yapıldığı tarihi İstasyon Binasını bir araya geldi. Tarihi görüşmenin 104. yıl dönümü, Bilecik’te düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Vali Şefik Aygöl’ün katılımıyla gerçekleştirilen anma programı, Milli Mücadele tarihinin bu kritik dönüm noktasını bir kez daha hatırlatarak geleceğe taşıdı. Programda, Bilecik’in Kurtuluş Savaşı’ndaki stratejik rolü ve Cumhuriyet’in temellerini oluşturan bu mirasın korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Atatürk’ün Bilecik’e gelişi ve Bilecik Mülakatı’nın temsili tiyatro gösterisi yapıldı. Atatürk’ün Bilecik’e Gelişi ve Bilecik Mülakatı konulu serginin gezilmesi ile program sona erdi.