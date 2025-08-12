MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

26/08/2025 Tarihli Açık Teklif Usulü Taşınmaz Satış İhalesi



BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜM

(M²) TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE SAATİ 1 Ada 105 13 Arsa 806,38 1.451.484,00 43.544,52 14:10 2 Ada 105 14 Arsa 804,81 1.448.658,00 43.459,74 14:12 3 Ada 105 15 Arsa 806,38 1.451.484,00 43.544,52 14:14 4 Ada 105 16 Arsa 803,95 1.447.110,00 43.413,30 14:16 5 Ada 108 1 Arsa 802,71 1.444.878,00 43.346,34 14:18 6 Ada 108 2 Arsa 802,7 1.444.860,00 43.345,80 14:20 7 Ada 108 3 Arsa 803,07 1.445.526,00 43.365,78 14:22 8 Ada 108 4 Arsa 802,68 1.444.824,00 43.344,72 14:24 9 Durumtay 1216 3 Tarla 6.336,49 2.059.359,25 61.780,78 14:26 10 Durumtay 129 1 Tarla 1.073,00 375.550,00 11.266,50 14:28 11 Durumtay 136 4 Tarla 12.909,00 4.130.880,00 123.926,40 14:30 12 Durumtay 120 1 Tarla 4.823,00 1.519.245,00 45.577,35 14:32 13 Fevzidede 160 4 Arsa 83 510.450,00 15.313,50 14:34 14 Fevzidede 160 6 Bahçeli Kargir Tuvalet 47 289.050,00 8.671,50 14:36 15 Gündoğdu 101 15 Tarla 3.813,00 610.080,00 18.302,40 14:38 16 Güveçdere 103 12 Tarla 10.600,00 2.650.000,00 79.500,00 14:40 17 Hisaraltı 0 521 Arsa 304,00 608.000,00 18.240,00 14:42 18 Karaoğlan 2133 3 Tarla 10.773,07 3.231.921,00 96.957,63 14:44 19 Karaoğlan 2138 21 Tarla 9.609,62 2.882.886,00 86.486,58 14:46 20 Karaoğlan 2162 12 Tarla 6.810,62 2.043.186,00 61.295,58 14:48 21 Karaoğlan 2165 8 Tarla 8.680,67 2.604.201,00 78.126,03 14:50 22 Karaorman 0 282 Tarla 1.000,00 300.000,00 9.000,00 14:52 23 Karaorman 0 285 Tarla 3.000,00 825.000,00 24.750,00 14:54 24 Kestelek 0 692 Tarla 2.641,00 2.641.000,00 79.230,00 14:56 25 Kumkadı 120 1 Arsa 685,52 1.371.040,00 41.131,20 14:58 26 Kumkadı 120 2 Arsa 555,45 1.110.900,00 33.327,00 15:00 27 Kumkadı 120 3 Arsa 506,69 1.013.380,00 30.401,40 15:02 28 Kumkadı 120 4 Arsa 480,82 961.640,00 28.849,20 15:04 29 Kumkadı 108 7 Arsa 496,77 993.540,00 29.806,20 15:06 30 Lalaşahin 2341 7 Arsa 800,64 3.202.560,00 96.076,80 15:08 31 Söğütalan 0 337 Tarla 1.650,00 371.250,00 11.137,50 15:10 32 Söğütalan 0 341 Tarla 4.500,00 1.012.500,00 30.375,00 15:12 33 Ormankadı 0 867 Tarla 10.800,00 2.700.000,00 81.000,00 15:14 34 Ormankadı 0 219 Tarla 10.700,00 2.461.000,00 73.830,00 15:16 35 Ormankadı 0 213 Tarla 3.550,00 887.500,00 26.625,00 15:18 36 Ormankadı 0 215 Tarla 2.950,00 737.500,00 22.125,00 15:20 37 Ormankadı 0 209 Tarla 9.100,00 2.275.000,00 68.250,00 15:22 38 Ömeraltı 2237 3 Kerpiç Çamaşırhane Ve Avlusu 499,06 374.295,00 11.228,85 15:24 39 Taşpınar 2442 6 Arsa 323,87 501.998,50 15.059,96 15:26 40 Taşpınar 2442 7 Arsa 320,00 496.000,00 14.880,00 15:28 41 Taşpınar 2442 8 Arsa 320,00 496.000,00 14.880,00 15:30 42 Uğurlupınar 0 198 Tarla 10.400,00 1.664.000,00 49.920,00 15:32 43 Uğurlupınar 0 68 Tarla 22.050,00 3.528.000,00 105.840,00 15:34 44 Yamanlı 111 1 Arsa 610,10 1.220.200,00 36.606,00 15:36 45 Yamanlı 111 6 Arsa 624,05 1.248.100,00 37.443,00 15:38 46 Yamanlı 103 2 Arsa 616,01 1.108.818,00 33.264,54 15:40 47 Yamanlı 103 4 Arsa 615,58 1.108.044,00 33.241,32 15:42 48 Yamanlı 103 5 Arsa 626,23 1.127.214,00 33.816,42 15:44

Yukarıda özellikleri, ihale tarihi ve ihale saati belirtilen Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

2- İhaleler 26 Ağustos 2025 Salı günü belirtilen saatlerde Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresindeki Gençlik ve Spor Merkezinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

3- İhalelere iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 5.000,00TL (Beşbinlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4- Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz veznesine nakit olarak veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

5- Başvuruda bulunulacak olan taşınmaza ait ödemeler (şartname ve geçici teminat) Vakıflar Bankası TR64 0001 5001 5800 7264 5250 21 Nolu İBAN (Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı) hesabına, açıklama kısmına taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtilerek ayrı ayrı yatırılabilir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Belediyemizce yapılacak olan ihalelere katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.



A) İstekli gerçek kişi ise;

İhaleye İştirak dilekçesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu, Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(5.000,00 TL) Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname, İhale konusu yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların ihale öncesinde bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,



B) İstekli tüzel kişilik ise;

İhaleye İştirak dilekçesi, Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi, Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı, Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi, Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı, Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(5.000,00 TL) Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu, Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge, İhale konusu yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların ihale öncesinde bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,



8- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

9- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.