Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bursa Emniyet Müdürlüğümüz Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir İli Bandırma İlçesi Kuşcenneti Mahallesinde 01.11.2025 günü meydana gelen Hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar ve araç tespit edilmiş. Çalınan 46 çuval (yaklaşık 1 ton) ceviz olayın 2 şüphelisi ile birlikte yakalanarak Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine teslim edilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA