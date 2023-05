SEDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı "Mutlu Yarınlar" etkinliğiyle kutladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen online buluşmada üst düzey yöneticiler ile çalışanlar bir araya geldi. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için farkındalığı artırmayı hedefleyen programda, bu alandaki başarılı çalışanlara ödülleri takdim edildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde geleneksel “Mutlu Yarınlar” etkinliğinde bir araya geldi. SEDAŞ’ın üst düzey yöneticileri ile saha çalışanlarının katıldığı online organizasyonda iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) önemi bir kez daha vurgulandı. Etkinlikte İSG kültürünün geliştirilmesi ve bu konuda daha fazla farkındalık oluşturulması amaçlandı. Programda “İSG’de Doğru Bilinen Yanlışlar” videosu ve “Bölgenin İSG Enerjisini Göster"" online bilgi yarışması ile “Altın Baretliler Söz Sizde” video gösterimi ve “Altın Baret” ödül töreni düzenlendi.

"Zor bir coğrafyada görev yapıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, iş sağlığı ve güvenliğinin en öncelikli gündem maddesi olduğunun altını çizdi. Gece gündüz demeden 7/24 enerji hizmeti sunarken çalışanlarımızın ve müşterilerimizin can güvenliğini sağlamayı öncelik edindiklerini belirten Odyakmaz, “Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürlüklerini içine alan 20 bin kilometrekarelik geniş bir alanda ve zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. Çalışan sağlığını birinci plana alan kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini yaygınlaştırıyoruz. Enerji sektöründeki faaliyetlerimizde iş kazası risklerini belirleyerek tüm saha faaliyetlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın iş güvenliği ilkelerine uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmesi ve İSG kültürünün günden güne daha fazla yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Çalışanlarımızın İSG kültürünü benimsemesi ve yaşatması çok önemli. Bu konudaki farkındalığı artırmak amacı ile her yıl Mutlu Yarınlar etkinliği düzenliyoruz. Hayatın her anına enerji katarken her birimizin sağlığı ve güvenliği için en üst seviyede tedbirleri alarak İSG kültürünü geliştiren tüm SEDAŞlılara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ödüller takdim edildi

Konuşmaların ardından SEDAŞ çalışanlarının katılımı ile hazırlanan “İSG’de doğru bilinen yanlışlar” video gösterimi ve “Bölgenin İSG Enerjisini Göster” online bilgi yarışması ile devam eden etkinlikte iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarılı çalışanlar ödüllendirildi. “Bölgenin İSG Enerjisini Göster” online bilgi yarışmasında birinciliği elde eden Bolu Bölge Müdürlüğü çalışanlarından Özcan Özdemir, İlhami Yurt ve Turgay Bayhan’a ödüllerini SEDAŞ CFO Vekili ve Hazine Müdürü Özcan Yüksel verdi. “Altın Baret” kategorisinde Sakarya Bölge Müdürlüğünden Mehmet Eren’e ödülünü SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Gebze Bölge Müdürlüğünden Aslan Günaydın’a ödülünü Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Düzce Bölge Müdürlüğünden Selçuk Demirci’ye ödülünü Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Kocaeli Bölge Müdürlüğünden Faruk Seyrek’e ödülünü Enerji Şebeke Yönetimi Direktördü Erol Sancak ve Bolu Bölge Müdürlüğünden İlhami Yurt’a ödülünü Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Mustafa Emre Şafak verdi.