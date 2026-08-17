İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan yarı final karşılaşmaları nefes kesti.

TAHTAKÖPRÜ RAHAT GEÇTİ: 3-0

Günün ilk yarı finalinde Tahtaköprü, rakibi İhsaniye'yi farklı mağlup etti.

Hamza Türkmen'in penaltı golü ve Fatih Özkan'ın 2 golüyle sahadan 3-0 galip ayrılan Tahtaköprü ilk finalist oldu.

ÇAVUŞKÖY PENALTILARLA FİNALDE: 7-6

Yarı finalin ikinci maçı ise büyük çekişmeye sahne oldu. Çavuşköy - Hayriye karşılaşmasının normal süresi 0-0 sona erdi.

5 penaltı atışında eşitlik bozulmayınca seri penaltılara geçildi. Nefes kesen atışlar sonunda Çavuşköy, Hayriye'yi 8. penaltılar sonucunda 7-6 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FİNAL 23 AĞUSTOS'TA

Büyük final 23 Ağustos pazar günü İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

Tahtaköprü - Çavuşköy finalinde şampiyon belli olacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVE DEĞİŞTİ

Gol krallığı yarışında yarı final maçları öncesi 9 golle zirvede bulunan Hayriye'den Talha Dursun gol atamayınca, 8 golü bulunan Tahtaköprü'den Fatih Özkan 2 gol kaydedince 10 golle zirvede yer alıp gol krallığını garantiledi gibi.

GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU

Geçtiğimiz sezon turnuvanın finalini Alibeyköy ile Kulaca oynamış ve kupayı Alibeyköy müzesine götürmüştü.

İnegöl'ün en büyük köylerarası organizasyonunda tüm gözler şimdi finale çevrildi.