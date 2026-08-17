17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden tam 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve büyük yıkıma yol açan depremde 17 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı. Depremin yıl dönümünde Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Görür, olası depremlerde can kayıplarının önüne geçmek için kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

17 Ağustos depreminin ardından çok sayıda insanın ve binanın kaybedildiğini hatırlatan Görür, "Pazartesi 17 Ağustos Depreminin yıldönümü. Çok insanımız, çok binalarımız gitti. Çok şey söylendi, çok konuşuldu. Yeni, yeni evler yapıldı. Sanki hiç tekrar yıkılmayacak, tekrar deprem olmayacak gibi." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Görür, “Arkdaşlar kendimzi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir. Bırakın fayı, bırakın yeri, insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi DEPREM DİRENÇLİ yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız" dedi.

Görür ayrıca “Bütün iş bir bakanlık kurup bunu en az 20 sene siyaset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır” ifadelerini kullandı.