Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 677.35 TL, satış fiyatı ise 6 bin 768.25 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 104.22 TL’den alınırken 6 bin 328.72 TL’den satılıyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 667.67 TL, satış fiyatı 4 bin 890.07 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 938 TL, satış fiyatı 11 bin 41 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın ise 10 bin 723 TL’den alınırken 10 bin 879 TL’den satışa sunuluyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 875 TL, satış fiyatı 22 bin 82 TL seviyesinde bulunurken, tam altın 43 bin 617 TL’den alınıp 43 bin 990 TL’den satılıyor.