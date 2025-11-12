Çinli bilim insanları, doğada eşine az rastlanır bir keşfe imza attı. Eğrelti otlarında ilk kez “nadir toprak elementleri” tespit edildi.

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Guangzhou Jeokimya Enstitüsü’nden bilim insanları, hiperakümülatör türü olarak bilinen Blechnum orientale adlı eğrelti otunda nadir toprak elementleri (REE) buldu.

Araştırmayı yürüten Zhu Jianxi, bu elementlerin “Endüstrinin vitaminleri” olarak adlandırıldığını söyledii.

Zhu, "Yapay zeka, yeni enerji ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda vazgeçilmez olan REE’ler, küresel tedarik zincirinde en riskli hammaddeler arasında yer alıyor.” dedi.

Doğal Süreçte Mineral Oluştu

Bilim insanları, bitkinin hücrelerinde “Monazite-(La)” adlı bir mineralin kendi kendine oluştuğunu ortaya koydu.

Genellikle mineraller, yüksek sıcaklık ve basınç altında jeolojik süreçlerle meydana gelirken, bu mineral tamamen doğal koşullar altında doğrudan bitki hücrelerinde oluştu.

Araştırmanın bulguları, Environmental Science & Technology dergisinde yayımlandı.

Yeşil Madencilik Dönemi Başlayabilir

Zhu Jianxi’ye göre bu keşif, gelecekte çevre dostu bir “biyomadencilik” sisteminin temelini oluşturabilir. "Geleneksel nadir toprak madenciliği doğaya ciddi zararlar veriyor. Ancak bu bitkilerle hem toprağı iyileştirmek hem de değerli elementleri geri kazanmak mümkün." şeklinde konuştu.

Blechnum orientale gibi bitkiler kirli topraklardaki nadir metalleri emip depolayarak hem ekolojik onarım hem de geri dönüşüm sağlayabiliyor.

Çinli araştırmacılar bu yönteme “iyileştirme artı geri dönüşüm” modeli adını veriyor.

Doğadan Gelen Saf Monazit

“Doğal monazit genellikle uranyum ve toryum gibi radyoaktif elementlerle birlikte bulunur. Ancak bu bitkinin oluşturduğu ‘biyomonazit’ tamamen saf ve radyoaktif değil.” diyen uzman, "Daha önce minerallerin yalnızca jeolojik süreçlerle oluştuğu sanılıyordu. Oysa kabuklardaki kalsit, dişlerdeki apatit gibi örneklerde doğa zaten bunu yapıyor. Şimdi bitkilerin de aynı yeteneğe sahip olduğunu gördük." yorumunda bulundu.

Yapılan keşif sayesinde doğada yaklaşık bin farklı hiperakümülatör bitki türü üzerinde yapılacak yeni araştırmalar için de kapı aralandı.