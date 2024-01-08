Nakliyat sektörü temsilcileri taşınma, eşya transferi gibi çalışmalarda sorun yaşanmaması için uzman ekiplerle çalışan firmaların tercihi noktasında uyarıyor. Sektör temsilcisi Şenol Kamar, “Profesyonel ekiplerle çalışan firmaların tercihi büyük önem taşıyor. Teslim aldığımız malzemeleri dikkatli, güvenilir ve hızlı şekilde ulaştırıyoruz. 2024 yılında çalışmalarımızın daha da büyüyeceğine yönelik de umutluyuz” dedi.

Taşınma, eşya transferi, şubeleşme gibi yönelimler sırasında malzemelerin güvenilir şekillerde taşınması önem taşıyor. Bu noktada taşımacılık sektörünün profesyonelleri de öne çıkıyor. Kimi zaman nakliyat çalışmaları sırasında yaşanan sıkıntılar geri dönüşümsüz problemleri beraberinde getirirken sektör profesyonelleri, uzman ekiplerle çalışan firmaların tercihi konusunda uyarıyor.

“2024 yılında çalışmalarımızın daha da büyüyeceğine yönelik umutluyuz”

Nakliyat sektöründe profesyonelliğin büyük önem taşıdığını aktaran Sesli Nakliyat Kargo Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kamar, “Kısa sürede şirketleşerek çağın gerektirdiği teknolojiyi de yakalayarak aralıksız olarak karayolu taşımacılığı, lojistik dağıtım, toplama, palet, koli, stand, elektronik, konteyner, gıda, soğuk zincir ve benzeri değerli eşya taşıma, lojistik nakliyesi yapıyoruz. Devlet okulları projeleri, birçok kurumsal firmanın 81 ile dağıtım toplama hizmetini kusursuz ve kesintisiz olarak yapıyoruz. Firmamız uzman personelleri ve geniş nakliyat araç filosu ve alt taşıyıcı firmalar ile hizmet veriyor. Yılların bize kattığı tecrübe her gün gelişen ve genişleyen lojistik karayolu taşımacılığında yenilikçi sistemlerle değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu noktalarda profesyonel ekiplerle çalışan firmaların tercihi büyük önem taşıyor. Teslim aldığımız malzemeleri dikkatli, güvenilir ve hızlı şekilde ulaştırıyoruz. 2024 yılında da çalışmalarımızın daha da büyüyeceğine, nakliyat sektöründe güzel gelişmeler yaşanacağına yönelik umutluyuz” dedi.