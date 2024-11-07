Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cinayeti birlikte işledikleri öne sürülen sanıklar; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar mahkeme karşısına çıktı. Duruşmadan gelen ilk bilgilere göre, Mahkeme Başkanı, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a, “İlk defa ceset gördüğünü söylüyorsun, ancak cesedi dereye gömdükten sonra sakin bir şekilde baldızının evine peynir almaya gitmişsin” diyerek soru yöneltti. Nevzat Bahtiyar'ın bu soruya yanıt vermediği, ifadesinde ise "Salim bana silah doğrultarak 'Seni ve oğlunu öldürürüm' diye tehdit etti" dediği öğrenildi.

Hazırlanan 14 sayfalık iddianamede olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi. İddianamedeki "dar alan baz çalışması" kayıtları o güne dair önemli detaylar veriyor. Kayıtlarda Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair nokta detayları var. Bu tespitler Tavşantepe köyüne gelen bilirkişi tarafından baz istasyonları verileri ile Narin’in evi ve çevresinde yaptığı fiziki ölçümler karşılaştırarak yapılmış. Bu veriler haklarında “ağırlaştırılmış müebbet” istenen dört şüphelinin olay anında Narin’in evinde olduğunun ana delili olarak iddianamede yer alıyor.

Narin Güran cinayetinde tutuklu Nevzat Bahtiyar ifade vermeye başladı. Bahtiyar, ''Salim Güran’ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin’in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi" şeklinde konuştu.

Nevzat Bahtiyar ifadesinde ''Arabam aşağıdaydı yaya olarak Arif Güran’ın evinin etrafındaydık. Ahırın orada Salih Güran ile buluştuk. Salim dışında kimse yoktu. Salim Güran bana gel seninle işim var dedi. Salim bana arabaya bin ve beni takip et demedi. Araç içerisinde herhangi bir battaniye görmedim. Savcılık beyanımda korkmuştum. Beni ailemle tehdit ettikleri için savcılıkta o şekilde ifade verdim. Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran’ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin’in cansız bedeni vardı. Ben herhangi bir bağrışma duymadım. Salim Güran’ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin’in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi. Salim beni arayıp gel seninle işim var diyene kadar ben Salim'i görmedim. Salim ben bahçeyi sularken geldi o zaman gördüm. Evde Narin’in cesedini görünce bana bu cesedi kaybedeceksin dedi. Götürüp bir yere at dedi. Cesedi dere kenarasın götürmemi Salim söyledi. Cesedi parçalamamı söyledi. Ben hayatımda ilk defa ceset gördüm. Beni silahla, seni oğlun Muhammet’i alıp götürüp önce onun kafasına sonra senin kafana sıkarım deyince cesedi alıp götürdüm. Ben Narin'i gördüğümde battaniyeye sarılı değildi. Salim dışarı çıkıp battaniye getirdi. O sırada Narin evde cansız bir şekilde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra kendi aracıma götürdüm. Yüksel, Narin'i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu’’ dedi.