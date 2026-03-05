Son yıllarda kredi kartı kullanımı hızla artış gösteriyor. Ancak kredi kartı kullanımındaki bu artış, borç yükünü de beraberinde getiriyor ve geri ödemelerde aksamalara yol açabiliyor. Borçlarını zamanında ödemeyenler için 90 günlük süre, kritik bir eşik olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreyi aşan borçlar için bankalar yasal takip sürecini resmen başlatıyor.

90 GÜN KURALINA UYMAYAN YANDI: MAAŞINIZA HACİZ İŞLEMİ UYGULANABİLİR!

Borç 90 gün boyunca ödenmediğinde:

-Bankalar borcu muaccel hale getirerek yasal takibe başlar.

-Dosya, hukuk birimine veya varlık yönetim şirketine devredilebilir

-Maaş, banka hesapları ve taşınır- taşınmaz mallar üzerinde haciz işlemleri uygulanabilir

-Findeks kredi notu düşer, yeni kredi ve kredi kartı başvuruları uzun süre reddedilebilir.

BORCU OLANLAR NE YAPMALI?

Taksit veya Yeniden Yapılandırma: Banka ile görüşerek ödemelerinizi yeniden planlayabilirsiniz.

Varlık Yönetim Şirketi ile Anlaşma: Borç devredildiyse taksitli ödeme veya indirimli kapatma seçenekleri araştırılabilir

Gelir Düşüklüğünde Koruma: Asgari ücret ve sosyal yardımlar hacizden korunur. ancak kredi sicili etkilenebilir.

Hukuki Destek: İtiraz, itfa veya dava süreçlerinde bir avukattan destek almak, hak kayıplarını önlemeye yardımcı olur.