Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın, şüpheli bir şekilde merdivenden düşerek hayatını kaybettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak hastane kayıtlarına göre, ablanın ölümünde herhangi bir şüpheli durumun olmadığı ve ölüm sebebinin zatürre olduğu belirtildi. 2009 yılında henüz 5 yaşında ve bedensel engelli olan Tülin Güran’ın, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre nedeniyle kaldırıldığı ve burada tedavi sürecinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu nedenle otopsi yapılmadığı ve travma bulgusuna rastlanmadığı açıklandı.

Hastane tarafından savcılığa iletilen belgelerde, iddiaların aksine, Tülin Güran’ın ölümünde şüpheli bir durum olmadığı vurgulandı. Soruşturma ise hâlâ sürüyor.