Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. Türkiye'yi derinden sarsan cinayete ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturmada tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar da tutuklandı; gözaltına alınmayan tek amca ise dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

GÖZÜMÜN NURU OLSUN BU CEZAYI ÇEKECEK

Now Haber'in aktardığına göre, amca Erhan Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar ile yaptığı konuşmayı paylaşarak "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?" şeklinde tepki gösterdi. Erhan Güran, "8 amca içeride, oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığında kim olursa olsun, gözümün nuru da olsa, bu cezayı çekecek. Toprak bile kabul etmeyecek. Yapan kişi susmuş, kaç gün sonra ortaya çıktı. Ben köylüyü konuşturamam veya susturamam, böyle bir gücüm yok" dedi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın aramalara kendileriyle birlikte katıldığını belirten Güran, "Camide otururken yanımıza geldi, 'Jandarma beni sorguya aldı, Salim hakkında şüphelenip şüphelenmediğimi sordu. Ben şüphelenmiyorum, Salim böyle bir şey yapamaz, Salim böyle bir insan değil' dedi. Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bu kadar sakin mi kalınır?" şeklinde konuştu.

İTİRAFÇININ KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA!

Nevzat Bahtiyar’ın, amca Salim Güran’ın kendisine para teklif ettiğini ve Narin’in cansız bedenini çuvala koyarak Eğartutmaz Deresi’ne gömdüğünü itiraf etmesinin ardından, Bahtiyar’ın kardeşi bir açıklama yaptı. Kardeş, ağabeyinin karakola gidip ifade verdiğini belirterek, “Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok, ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik, muhtar ve ağabeyim kardeş gibiydi. Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur” dedi ve ağabeyinin suçlu olduğunu ifade etti.