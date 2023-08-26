Bir otelde gerçekleşen yemekli bir düğün, ölümcül bir kavgaya sahne oldu. Düğünde yemek verilmediği gerekçesiyle çıkan tartışma, sonucunda garson kardeşlerden Serkan Kanat ve Özkan Kanat'a tabancayla ateş açılmasıyla trajik bir hal aldı. Bu acı olayın yaşandığı Bostancı Mahallesi'nde meydana geldiği bildirildi.

Düğüne iştirak eden üç kişi, kendilerine servis edilmeyen yemek nedeniyle garson kardeşlerle anlaşmazlık yaşamaya başladı. Yaşanan sözlü atışmalar zamanla şiddete dönüşerek, sonunda silahların da kullanıldığı bir çatışmaya evrildi. Söz konusu kişiler, tabancayla Kanat kardeşlere ateş etti.

Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri ve sağlık personeli düğün mekanına yönlendirildi. Yaralı kardeşler, ambulanslarla hastaneye taşındı. Ancak ne yazık ki, Özkan Kanat'ın aldığı yaralar çok ciddiydi ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer kardeş Serkan Kanat ise hastanede tedavi altına alındı; fakat sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.