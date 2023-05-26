Bingöl'de Jandarma, nesli tehlikede olan ak akbabayı tedavi ettirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Bingöl merkez sınırları içinde yer alan Çukurca Köyü’nde gerçekleştirilen kontrol ve denetim çalışması sırasında, nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan zayıf ve yaralı bir akbaba yol kenarında bulundu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Ekiplerine teslim edilen beyaz akbaba, bakımı yapılmak üzere Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.