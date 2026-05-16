Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı 19 Mayıs, bu yıl da Nilüfer’de hem anma hem buluşma günü olacak. Sabah meydandaki törenle açılacak program, akşam yürüyüş ve Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki konserle son bulacak.

Kutlamalar, 19 Mayıs sabahı saat 09.00’da Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek resmi çelenk sunma töreni ile başlayacak.



Yürüyüş 19.19'da başlayacak

Nilüfer’de geleneksel hale gelen 19 Mayıs yürüyüşü, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışını simgeleyen 19.19’da başlayacak yürüyüş için Nilüferliler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Akuğur Market karşısında buluşacak. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde kortej oluşturacak vatandaşlar, “Atamızın izinde, kararlılıkla yürüyoruz!” mesajı verecek.

Yürüyüşün ardından kutlamalar, sevilen alternatif rock grubu Adamlar’ın konseriyle devam edecek. Saat 21.00’de Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde sahne alacak grup, gençlere 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşatacak.



Başkan Şadi Özdemir'den Nilüferlilere davet

Bursa halkını bu anlamlı günde tek yürek olmaya çağıran Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, gençlerimize duyulan sonsuz güvenin simgeleştiği çok özel ve tarihi bir gün. Bizler de bugün, Atamızın izinde, onun gösterdiği hedeflere doğru kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. İçindeki Cumhuriyet sevgisini ve gençlik ateşini sokağa taşımak isteyen tüm komşularımızı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yürüyüşümüze ve ardından meydanda buluşacağımız konserimize bekliyorum. Gelin, bu büyük bayramımızı hep birlikte, omuz omuza kutlayalım" dedi.