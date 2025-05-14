“Erişilebilir Kentleri Birlikte İnşa Edelim” başlığıyla gerçekleşen etkinlik, Nilüfer Belediyesi ile “Erişilebilir Her Şey” platformunun ortak çalışmasıyla Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapıldı. Yoğun katılımın olduğu programa, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de iştirak etti.

Etkinlikte söz alan erişilebilir tasarım uzmanı ve “Erişilebilir Her Şey” platformunun kurucu ortağı Serim Berke Yarar, engelli bireylerin karşılaştığı çok boyutlu sorunlara dikkat çekti. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin fiziki, dijital ve iletişimsel erişilebilirliği bütüncül bir şekilde ele alması gerektiğini dile getiren Yarar, “Hayat bir deneyimse, biz çoğu zaman bu deneyimin dışında kalıyoruz” ifadesini kullandı. Eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan iletişime kadar birçok alanda dışlandıklarını vurgulayan Yarar, “Engelli miyiz, yoksa engelleniyor muyuz?” sorusunu hatırlatarak, yerel yönetimlerin denetim süreçlerini güçlendirmesinin önemine işaret etti.

Konferansın bir diğer konuşmacısı olan erişilebilir kaynaklar uzmanı Mehmet Yağcı ise evrensel tasarım kavramı etrafında erişilebilirliğin temel ilkelerini aktardı. Yağcı’ya göre bir alan ya da ürün, herkes tarafından eşit derecede kullanılabiliyorsa erişilebilirdir.

Rampa eğimleri, geçiş alanlarının ölçüleri gibi teknik konulardan afiş tasarımlarına kadar pek çok ayrıntının erişilebilirlik kriterlerine göre şekillenmesi gerektiğini belirten Yağcı, işaret dilinin yalnızca bir alternatif değil, doğrudan bir iletişim yolu olarak kabul edilmesi gerektiğini de vurguladı. Parklardan kamusal alanlara kadar her detayda erişilebilir bir yaşam tasarımı yapılması gerektiğine dikkat çekti.