62 yaşındaki Metin Bey, yaklaşık 4,5 milyon TL dolandırıldığını öne sürerek programa başvurdu. Olayın merkezindeki isim ise sosyal medyada tanınan bir fenomen: Mekselina İlkbahar. Metin Bey’in iddiaları ve yayında yaşanan gelişmeler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını belirten Metin Bey, bu süreçte birçok bankadan adına kredi çekildiğini dile getirdi. Mekselina ise bu suçlamaları kabul etmeyerek parayı anneannesinin verdiğini, kendisinin ise yalnızca aracılık yaptığını savundu. Ancak Mekselina’nın bir akrabası canlı yayına bağlanarak anneannenin maddi olarak böyle bir yardımı yapamayacağını söyledi. Bu iddia, fenomenin açıklamalarını daha da tartışmalı hale getirdi.

Canlı yayında konuşan Metin Bey, gözyaşları içinde Mekselina tarafından istismar edildiğini iddia etti. Kendisine, ailesine bazı görüntülerin gönderileceği yönünde tehditlerde bulunulduğunu söyleyen Metin Bey, aşk mesajları atmak zorunda kaldığını ve bu nedenle mesajlarını sildiğini ifade etti. Fiziksel olarak da bu süreçte çok yıprandığını, 20 kilo kaybettiğini belirtti.

Müge Anlı, programda Metin Bey’in bazı bilgileri gizlediğini ve yaklaşık 20 gün önce Mekselina ile bir otel odasında bulunduğunu söyledi. Bu buluşmanın ardından kredi çekildiği de programda gündeme getirildi. Fenomen ise sosyal medya üzerinden “Adalet elbet yerini bulacak” mesajını paylaşarak hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini bildirdi.

Olayın yankıları devam ederken Mekselina’nın geçmişine dair başka bir iddia da gündeme geldi. 15 yaşındayken 1948 doğumlu bir şahsın tacizine uğradığını öne sürdüğü bir olay nedeniyle polise başvurduğu, ancak güvenlik kameralarının bu iddiayı doğrulamadığı ve şikayetin geri çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Tüm bu gelişmeler, sosyal medya ve televizyon dünyasında büyük tartışmaları beraberinde getirirken, olayın yasal boyutu ve gerçekler önümüzdeki günlerde daha netlik kazanacak gibi görünüyor.