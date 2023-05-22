Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Müzik Eğitim Çalışmaları’na katılan öğrenciler 9 aylık piyano eğitiminin sonunda edindikleri deneyimi konserde sahneledi. Öğrencilerin performansı ayakta alkışlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Müzik Eğitim Çalışmaları atölyeleri her yıl onlarca öğrenciye yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı sunuyor.

2022 -2023 eğitim döneminde de yine çok sayıda öğrenci ilgi duydukları alanda eğitime katıldı. Öğrenciler dönem sonunda, edindikleri deneyimi konserlerde sahneliyor. Bu çerçevede Şehnaz Sözüçeti, Meltem Ergül ve Betül İmrek’ten piyano eğitimi alan 87 öğrenci konser vererek performanslarını sergiledi. Yeteneklerini başarıyla sergileyen öğrenciler ayakta alkışlandı. Konseri izleyenler arasında yer alan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, öğrencileri tek tek kutlayarak, müzik hayatlarından hiç kopmamalarını istedi.