Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri düzenliyor. Çocuk Akademisi, akıl ve zeka oyunlarından kukla yapımına, sokak oyunları ve yarışmalardan bubble show ve sihirbaz gösterilerine kadar eğlenceli ve bol aktiviteli bir gün geçirme imkânı sunuyor.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın ve Çocuk Akademileri’nde gerçekleştirilen atölyelere katılma imkanı bulamayan kırsal mahallelerdeki çocuklar için her yıl olduğu gibi bu yaz da çalışmalarını mahallelere taşıyor. Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri programıyla etkinliklerini kırsal mahallelere ulaştıran Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3-14 yaş arası çocuklara eğlenceli ve bol aktiviteli bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Mahallelerde açık alanlarda gerçekleştirilen atölyelere katılan çocuklar hem çocuk haklarını öğreniyor hem de gün boyu süren eğlenceli oyunlarla yazın tadını çıkarıyor. Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen çocuk hakları oyunları, ritim atölyeleri, akıl ve zeka oyunları, kutu ve eğitsel parkur oyunları, kukla atölyelerine katılan çocuklar çözüm üretme, çok yönlü düşünmeyi geliştirme, ekip çalışması, öngörü ve planlı hareket etme becerisi kazanırken, bubble show, sihirbaz gösterisi, yüz boyama, sokak oyunları ve açık hava yarışmalarıyla da eğlenceli anlar yaşıyor.

İrfaniye, Güngören ve Korubaşı mahalleleriyle başlayan Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri, Kayapa Mahallesi ile devam etti. Tanışma oyunlarıyla kaynaşan çocuklar, eğlenceli etkinliklerle haklarını öğrendi. Kukla atölyesinde boyama yaptıkları Karagöz ve Hacivat karakterlerini kuklaya dönüştüren çocuklar, kendi oluşturdukları mini sahnede oynattı. Kayapalı çocuklar, yüz boyama, bubble show ve sihirbaz gösterileriyle de renkli anlar yaşadı.

18 Temmuz Salı günü Atlas Mahallesi’nde devam edecek olan “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri” programı, 20 Temmuz’da Fadıllı, 25 Temmuz’da Gökçe, 27 Temmuz’da Ürünlü, 1 Ağustos’ta Çaylı, 2 Ağustos’ta Akçalar, 3 Ağustos’ta Yaylacık, 8 Ağustos’ta Işıktepe, 9

Ağustos’ta Yolçatı, 10 Ağustos’ta Minareliçavuş, 15 Ağustos’ta Gölyazı, 17 Ağustos’ta

Başköy ve Karacaoba, 22 Ağustos’ta Kurtuluş, 24 Ağustos’ta Demirci, 29 Ağustos’ta

Dağyenice ve 31 Ağustos Perşembe günü de Unçukuru ile Maksempınar mahallelerinde

gerçekleştirilecek.