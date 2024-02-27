Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” projesine konuk olan yazar Ayşen Işık, Nilüferli kadın okurlarıyla bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın’ projesi bir birinden değerli yazarları okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlenen son buluşmada yazar Ayşen Işık, İrfaniye, Konaklı, Çatalağıl ve Altınşehir mahallelerindeki kadınlarla biraraya geldi.

Kaleme aldığı ‘Ne yeni ne başka’ adlı kitabından öyküler okuyan Işık, yazım hayatı ve kitapları hakkında bilgiler verdi. Nilüfer Belediyesi’nin edebiyat alanında düzenlediği etkinlikleri yakından takip ettiğini ifade eden Işık, ‘Nilüfer’de Kadın Hayat Yakın’ projesine de övgüler yağdırdı. Yazar ve okur buluşmalarının önemine değinen Ayşen Işık, insanın yazmasının hayatı dönüştürücü etkisi olduğunu ifade etti.

Türkiye’de kadın olmanın zorluklarına işaret eden Işık, “Hayatta kadınlar her zaman hikayeler biriktirir. Her kadın aslında içinde birçok öykü barındırır. Bu kitabımda birçok kadın öyküleri var. Öykü yazmak bana çok iyi geliyor. Öykü geçmiş ve geleceği içerir. Öykü yazmak insanlara bakış açısını da değiştirir. Herkesin hikayesi ve öyküsü değişiktir” dedi.

Erkek egemen bir dünyada yaşadığımızı vurgulayan Işık, “Toplumda kadına karşı sistem var. Kadınlar yazana kadar erkekler bizleri yazmış zaten. Ben öyküyü yaşamdan bir kesit olarak değerlendirmiyorum. Öykü insanı her seferinde yeniler. Kimsenin iç dünyasını okuyamazsınız. Benim içimde binlerce kadının öyküsü var. Ama öykü insanın tüm iç dünyasını ortaya çıkartır. Öykü okumayı ve yazmayı herkese öneririm” diye konuştu.

Yazar Ayşen Işık söyleşi sonunda ‘Ne yeni ne başka’ adlı kitabını etkinliğe katılan kadınlara imzaladı.