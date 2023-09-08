87 yaşındaki Nuri Dede, 2019 yılında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başladığında yaptığı, "Üç sene askerlik yaptım, yine giderim yine savaşırım" açıklamasıyla sosyal medyanın dikkatini çekmiş ve geniş bir ilgi görmüştü. Nuri Dede, o dönemde Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Mahallesi'nde yaşamaktaydı ve bu anlamlı sözleri bisikletiyle tarlasından dönerken bir grup gençle paylaşmıştı.

Nuri Dede'nin gençler tarafından kaydedilen görüntülerinde, "3 sene askerlik yaptım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum" ifadeleri duygusal bir etki yaratmıştı.

"Bu yaşımda gider, savaşırım. Bu ülkenin tırnağını alamazlar" sözleriyle hatırlanan Nuri Davulcu'yu, dönemin Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci de Türk Bayrağı hediye ederek ziyaret etmişlerdi. Nuri Dede, bu bayrağı ömrü boyunca saklamayı ve vefat ettiğinde üzerine örtülmesini vasiyet etmişti. 87 yaşında hayatını kaybeden Nuri Dede'nin vasiyeti gereği, kendisine dört yıl önce hediye edilen bayrak akrabaları tarafından tabutun üzerine serildi. Türkiye'nin bu yaşlı vatandaşının vatan sevgisi ve cesareti halk arasında büyük takdir toplamıştı.