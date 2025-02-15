Rantla alakalı sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiyor yorum yapan Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, "bir dönem Alper Taban başkanımız ile çalışma fırsatım oldu, Allah için rantın önünü açma, adam kayırma kendisine çevresine çıkar sağlamamış, bizlere böyle bir emir vermemiştir. Bu tutumundan dolayı özellikle iş konusunda bir çok yakınının tanıdığının darıldığını biliyorum. Alper Taban kendisine has özellikleri olan gerçekten dürüst bir insandır. Ben şahidim'' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber merkezi