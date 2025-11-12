TFF’nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada, "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA